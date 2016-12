Polizei evakuiert Wohnhäuser – Armee-Löschhelikopter aufgeboten

Im Kanton Graubünden und im Tessin sind am Dienstagabend Waldbrände ausgebrochen. Sowohl im Misox GR als auch in der Region Faido TI mussten Menschen evakuiert werden. Der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer.

Das Gelände sei nur schlecht zugänglich, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwere, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet sagt. Seit 8 Uhr sind zwei Super Pumas der Armee und zwei zivile Helikopter die Rettungskräfte im Einsatz.

Die Stärke des Windes entscheidet demnach auch darüber, wie gut die Helikopter mit den Löscharbeiten vorankommen. Insgesamt sei der Brand aber «unter Kontrolle». Um 7 Uhr morgens betrug die Brandfläche im bewaldeten Gebiet zwischen Mesocco und Soazza rund 600 Meter auf einen Kilometer.

Die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza beträgt je rund 500 Meter. In Mesocco mussten vier Menschen aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden, weil die Flammen gefährlich nahe gekommen waren. Weitere Evakuierungen können nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden auch am Mittwoch noch lagebedingt folgen. Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es keine Verletzen.

Löscharbeiten im Gang

Die Feuerwehren Alta und Bassa Mesolcina sowie weitere Rettungskräfte stehen im Einsatz. Die Rettungskräfte stellten mit über sechzig Leuten über Nacht eine Brandbeobachtung sicher.

Je nach Windentwicklung würden Löschwände zum Einsatz kommen, so die Kantonspolizei. Der Einsatz von Löschhelikoptern der Schweizer Armee sowie von zivilen Unternehmen sei vorbereitet.

Eine 20-Minuten-Leser-Reporterin berichtet, sie habe den Brand bei der Durchfahrt auf der A13 bereits von Weitem gerochen. Die Flammen hätten fast die Autobahn erreicht. Im betroffenen Gebiet herrscht seit ein paar Tagen für Waldbrände die Stufe 3: «erhebliche Gefahr». Dies geht aus der Naturgefahren-Website der Bundesverwaltung hervor.

Strassen gesperrt

Gemäss TCS-Verkehrsinformation ist die A13 (San Bernardino) zwischen Mesocco-Süd und Lostallo in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine Umleitung via A2 (Gotthard-Tunnel). Auf der A13 ist die Zufahrt in Richtung Süd bis AS Mesocco-Süd und in Richtung Nord bis AS Lostallo möglich.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mittag, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Am Dienstagabend wurden die Autostrasse A13 (San Bernardino) und die Haupstrasse H13 wegen Steinschlaggefahr ganz gesperrt.

Brände auch im Tessin

Auch im Tessin brennen Wälder oberhalb der Gemeinde Chironico, wie tio.ch berichtet. Die Flammen bedrohen auch die Gemeinde Camorino am Hang des Monte Ceneri.

Auch da stehen diverse Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten werden durch starke Winde erschwert.

Die Rega flog gegen 20 Uhr insgesamt 15 Personen aus dem Waldbrandgebiet im Tessin nach Chironico aus. Das sagte Rega-Mediensprecher Harald Schreiber auf Anfrage der sda. Der Einsatz war präventiver Art, verletzt wurde niemand.

Ausgebrochen war der Waldbrand am Dienstagabend um 18 Uhr. Die Ursache ist noch unklar. (pat/mch/sda)