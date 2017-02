Polizei findet Leiche in ausgebranntem Auto

In Brittnau stossen Polizisten auf ein ausgebranntes Fahrzeug, in dem sich eine verkohlte Leiche befindet. Das Auto ist auf den 55-jährigen Alfred Tanner mit Wohnsitz in Wikon eingelöst. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um Tanner handelt, ist noch unklar. Die Vermutung besteht allerdings, da er bis heute nicht aufgefunden werden konnte.

Wie die Kapo mitteilte, suche sie nach Augenzeugen. Entdeckt wurde die Leiche am Dienstagmorgen von einem Passanten beim Scheibenstand am Grütmattweg in Brittnau.

In dem bereits ausgekühlten Wrack stiess die Polizei auf die verkohlten Überreste eines Menschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt bestehe nicht, könne aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden.