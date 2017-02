Scheune brennt vollständig nieder

Am Samstag Morgen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ittigen, Bolligen und Bern zu einem grösseren Einsatz ausrücken – in Ittigen BE war eine Scheune in Brand geraten.

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet schilderte, entstand wohl ein grösserer Sachschaden, verletzt wurde niemand. In dem Gebäude waren Maschinen gelagert. Der Einsatz ist noch im Gang, das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

«Es hat eine starke Rauchentwicklung gegeben», schildert Mediensprecher Dominik Jäggi von der Kantonspolizei Bern. Die starke Rauchbildung infolge des Brands war auch von der Autobahn A1, etwa auf Höhe der Raststätte Grauholz, zu beobachten.

(jdr)