Schweizer auf Hawaii wieder aufgetaucht

Entwarnung auf Hawaii: Francis Chabloz ist wieder aufgetaucht, wie das Hawaii Police Departement in einer Mitteilung schreibt. Der Schweizer wurde am frühen Mittwochabend in Kona auf der Insel Big Island gefunden. Zu den Umständen des Verschwindens und zu dessen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Vom 39-jährigen Waadtländer fehlte seit Dienstagmorgen um 10 Uhr jede Spur, wie das Nachrichtenportal «Hawaii 24/7» schreibt.

Er wurde zuletzt in schwarzer Hose und blauem T-Shirt in der Nähe des Kuakini Highways 75-5800 im Westen von Big Island gesehen.

Mit diesem Bild wurde nach Francis Chabloz gesucht. (Quelle: Hawaii247.com)

Die hawaiische Polizei rief die Öffentlichkeit dazu auf, Hinweise zum Vermissten dem Polizeidepartement oder anonym auf die Hotline der Crime Stopper zu melden. (sep)