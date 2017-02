Skifahrer stirbt nach Après-Ski auf der Piste

Ein Skifahrer ist am Samstagabend im Skigebiet Arosa in eine Senke gestürzt. Dabei zog sich der 41-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Der Skifahrer, der laut Polizei nicht aus der Region stammt, war gegen 19 Uhr mit zwei Begleitern unterwegs von der Carmenna-Bar Richtung Tal, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Begleiter gingen zu Fuss und stürzten bei einer Pistengabelung im Tiefschnee, blieben dabei aber unverletzt. Der Skifahrer fuhr alleine weiter, stürzte abseits der Piste in eine Senke und blieb regungslos liegen.

Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen

Die Begleiter begannen, den 41-Jährigen wiederzubeleben. Ein zufällig vorbeifahrender Pistenpatrouilleur bot umgehend die Rega auf. Die Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie es in der Mitteilung heisst. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang.

Ob beim Unfall Alkohol im Spiel war, ist Gegenstand der Ermittlungen, sagt die Kantonspolizei Graubünden zu «20 Minuten». Man ziehe es in Erwägung. In der Carmenna-Bar trat am Tag des Unfalls die österreichische Musikerin Susal die Partyhexe auf.

«Am Ende des Tages lieber mit der Seilbahn runter»

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) rät Skifahrern, nach dem Après-Ski nicht mehr auf die Bretter zu steigen. Dies vor allem, wenn man Alkohol getrunken habe. Denn dadurch werde die Reaktionsgeschwindigkeit verlangsamt und die Gefahreneinschätzung verschlechtert.

«Aber auch ohne Alkohol kann beispielsweise die Müdigkeit zu Unfällen führen. Es ist manchmal besser, am Abend die Seilbahn zu nehmen und auf die letzte Abfahrt zu verzichten», sagt Sprecher Marc Bächler. Ausserdem können nach Pistenschluss am späten Abend und in der Nacht Pistenfahrzeuge unterwegs sein, deren Verankerungsseile man übersehen könnte. (woz/jen/sda)