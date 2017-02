Sturmtief Thomas wütete im Flachland

Am Donnerstag herrschten nach den Rekordtemperaturen im Flachland verbreitet stürmische Verhältnisse. Der Südwest- bis Westwind wehte meist mässig bis stark und sorgte auch mit dem Durchzug einer Kaltfront vom Sturmtief Thomas für Sturmböen im Flachland, wie Meteonews berichtete.

Heute weht meist mässiger bis auffrischender Westwind im Mittelland, in den Bergen mässiger bis zeitweise stürmischer West- bis Nordwestwind.

Kleiner Zwischenfall im Bahnhof Altstetten

Gestern verzeichneten besonders exponierte Lagen örtlich Orkanböen wie beispielsweise der Uetliberg mit 118 km/h. Im Bahnhof Altstetten ZH trieb der Wind einen leeren Container auf die Geleise. Kurz entschlossen hoben zwei Personen den Container von der Bahnstrecke – Sekunden vor der Einfahrt der S19. Dank des Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden.

In Schaffhausen gab es zeitweise orkanartige Böen mit maximal 104 km/h. Der Wind war bis etwa Mitternacht am stärksten, anschliessend nahm die Intensität ab. Dennoch wurden im Mittelland verbreitet Sturmböen zwischen 75 und über 90 km/h gemessen. In den Bergen verzeichnete das Eggishorn die stärksten Windböen (130 km/h).

Für heute prognostiziert SRF Meteo «von allem etwas»:

Heute von allem etwas: Neuschnee in den Voralpen und am Alpennordhang. Sonne: am Nachmittag im westlichen Mittelland und im Süden. ^jz pic.twitter.com/pfoDuOBURu — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. Februar 2017

(nag)