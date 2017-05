Mann wird bestohlen, während er Leben rettet

Seine Hilfsbereitschaft als Retter in höchster Not ist einen 34-Jährigen im US-Staat New Jersey teuer zu stehen gekommen: Während er an einem Bahnhof auf die Schienen sprang, um einer ohnmächtig gewordenen Frau zu helfen, stahl ein Unbekannter seinen Rucksack. Diesen hatte er nach Polizeiangaben auf dem Bahnsteig fallen lassen, um der auf die Schienen gestürzten Frau zu Hilfe zu eilen und sie in Sicherheit zu bringen.

In dieser Zeit griff sich jemand den Rucksack mit dem Laptop des Retters, Kopfhörern und etwa 200 Dollar Bargeld. Der Polizeichef der Stadt Edison, Thomas Bryan, bezeichnete den «inmitten einer solch selbstlosen guten Tat begangenen» Diebstahl als besonders abscheulich und empörend.

Thief swipes man's laptop bag after he leapt on train tracks to rescue woman https://t.co/EOV1NrxbsZ #nj https://t.co/oVK3BKABVh — FilAm New Jersey (@FilAm201) May 1, 2017

(oli/dapd)