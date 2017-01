Täter richtet Waffe gegen sich selbst

Der stundenlange Einsatz der Ausserrhoder Kantonspolizei in Rehetobel AR ist blutig zu Ende gegangen. Beim Versuch, den Täter festzunehmen, hat dieser eine Waffe gegen sich selber gerichtet, wie die Polizei mitteilte.

Über den Zustand des mutmasslichen Täters könne derzeit noch nichts gesagt werden, schreibt die Polizei weiter. Der Polizeieinsatz sei nach wie vor im Gang. Weitere Informationen wurden an einer Medienkonferenz in Herisau am Abend angekündigt.

Von einer Minute auf die andere war es in der Gemeinde mit rund 1700 Einwohnern im Appenzeller Vorderland mit der Beschaulichkeit vorbei. Ein 33-jähriger Mann eröffnete kurz nach 9 Uhr während einer Hausdurchsuchung in Rehetobel das Feuer auf die Polizei. Zwei Polizisten wurden angeschossen.

Ein Rega-Helikopter flog über das Dorf, Krankenwagen wurden aufgeboten und die Polizei errichtete Strassensperren. Die beiden verletzten Polizisten mussten ins Spital eingeliefert werden. Sie sind inzwischen operiert worden. Ein Polizist befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mittelte.

Schütze umstellt

Der Schütze flüchtete zu Fuss. Nach einer grossangelegten Polizeiaktion konnte er lokalisiert und umstellt werden. «Wir befinden uns in Sichtkontakt mit dem Mann», sagte Hanspeter Saxer, Sprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei. Dieser habe der Polizei gedroht, «aktiv zu werden».

Die Polizei nahm Verhandlungen mit ihm auf, um ein weiteres Blutvergiessen zu verhindern. Spezialisten hätten mit ihm verhandelt und versucht, ihn zum Aufgeben zu bewegen, sagte ein Polizeisprecher. Beim Versuch, den Täter festzunehmen, habe dieser eine Waffe gegen sich selber gerichtet.

Über die Hintergründe der Hausdurchsuchung und die Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Bei der Polizeiaktion waren auch Polizisten anderer Kantone beteiligt. Für die Dauer des Einsatzes bleiben die Strassen von Rehetobel nach Heiden und Oberegg gesperrt. (jdr/sda)