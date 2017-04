Tornado verwüstet Texas – mehrere Tote

Bei Stürmen und Überschwemmungen im Mittleren Westen und Süden der USA sind am Wochenende mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Besonders schwer betroffen war die Stadt Canton, rund 80 Kilometer östlich von Dallas, wo Tornados eine Spur der Verwüstung hinterliessen. Allein vier Menschen seien dort getötet und Dutzende verletzt worden, sagte heute Bürgermeisterin Lou Ann Everett.

Sie mahnte, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte. Es müssten noch viele zerstörte Häuser und umgekippte Autos durchsucht werden. Die Tornados hätten eine Schneise von 56 Kilometern Länge und 24 Kilometern Breite durch den Bezirk Van Zandt County geschlagen, sagte sie. «Es ist herzzerreissend und aufwühlend, um es zurückhaltend zu formulieren.»

Spürhunde suchen nach Verschütteten

Örtliche Fernsehsender zeigten Bilder von umgeknickten Bäumen und Strommasten, umgeworfenen Autos und von Häusern, von denen nur noch Trümmer übrig waren. Spürhunde seien im Einsatz, um mögliche verschüttete Menschen aufzuspüren, sagte Everett.

Eine Sprecherin der Gesundheitsbehörden sagte, dass in drei Spitälern in der Gegend 56 Personen behandelt worden seien. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand. Auch in den Nachbarstaaten wüteten Stürme. Eine Frau sei in Arkansas ums Leben gekommen, als ein Baum auf ihr Haus stürzte, teilte die Polizei mit. Zwei weitere seien bei Überschwemmungen getötet worden. Zudem seien zwei Kinder vermisst, nachdem das Auto, in dem sie sassen, von einer Brücke geschwemmt worden sei, hiess es von der Polizei. Eine weitere Frau ertrank in Missouri ebenfalls im Hochwasser. Auch aus Mississippi wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. (nag/sda)