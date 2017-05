Turbulenzen während Flug, zahlreiche Schwerverletzte

Bei heftigen Turbulenzen sind mindestens 25 Passagiere auf einem Flug von Moskau in die thailändische Hauptstadt Bangkok schwer verletzt worden. Das Flugzeug war 40 Minuten vor der Landung in ein Luftloch geraten.

Die Maschine soll dabei einige Meter abgesackt sein, teilte die staatliche russische Fluglinie Aeroflot am Montag in Moskau mit. Die mehr als 300 Passagiere an Bord konnten nicht mehr rechtzeitig gewarnt werden, einige wurden aus ihren Sitzen geschleudert.

Auf Twitter kursieren Fotos aus dem Innern des Flugzeugs:

BREAKING 19 passengers seriously injured after strong turbulence on Aeroflot #SU270 from Moscow to Bangkok https://t.co/lmIuPe7gZL pic.twitter.com/hJz96LleTZ — AIRLIVE (@airlivenet) 1. Mai 2017

Einige Fluggäste, die nicht angeschnallt waren, erlitten Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen. Ein Passagier sollte aufgrund seiner schweren Verletzungen operiert werden. (woz/sda)