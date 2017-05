Über 40 Verletzte bei Anschlag in Thailand

Bei einem Autobombenanschlag im Süden Thailands sind nach Polizeiangaben Dutzende Menschen verletzt worden. Die Bombe explodierte vor einem Supermarkt in der Stadt Pattani. Die Behörden vermuten, dass muslimische Separatisten hinter dem Anschlag stecken.

Zur Zahl der Verletzten liegen unterschiedliche Angaben vor. Es seien 42 Menschen verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei. Der Zustand von zwei der Verletzten sei kritisch. Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf Militärangaben gar über 50 Verletzte.

2 bombs went off in and outside Big C in Pattani; OED officials are at the scene.



