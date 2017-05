Unfälle blockierten beide Nord-Süd-Achsen

Auf den Schweizer Strassen hat es sich heute gestaut. Grund dafür waren vielerorts Unfälle. Auf der A2 ereignete sich ein schwerer Unfall, auf der A4 brannte ein Fahrzeug. Die A13 zwischen Zizers und Chur-Nord war in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Der TCS meldete, dass der Verkehr bis circa um halb acht Uhr umgeleitet wird.

Zwischen Landquart und Zizers sowie zwischen Reichenau und Chur-Nord musste mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten gerechnet werden. In den Morgenstunden kam es auf den betroffenen Strecken zu Verkehrsunfällen, zusätzlich sorgt eine gesperrte Strecke für Verkehrsüberlastung. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Domat/Ems und Chur staute sich der Verkehr.

Die Situation hat sich in der Zwischenzeit beruhigen können. Wie Viasuisse in einer Mitteilung schreibt, ist die A2 seit acht Uhr wieder unbeschränkt befahrbar. Auch die Sperrung auf der A13 wurde aufgehoben, es muss nur noch mit Verkehrsüberlastung gerechnet werden, so der TCS.

Lastwagenfahrer stirbt vor Gotthard-Südportal

Auf der Autobahn A2 hat sich am Nachmittag im Tessin zudem ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Die A2 musste in der Folge zwischen Quinto und Airolo in Richtung Nord gesperrt werden – der Verkehr staute sich bis Biasca.

Beim Unfall soll ein Lastwagen mit Aargauer Kennzeichen auf einen anderen LKW mit Luxemburger Kennzeichen aufgefahren sein, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Letzterer habe sich im Stau befunden.

Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des 49-jährigen Fahrers am Steuer des Aargauer LKW feststellen können – seine Identität habe noch nicht ermittelt werden können. Für die weiteren Bergungsarbeiten müsse die Autobahn«mindestens bis 17 Uhr» gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Zwischenzeit hat der TCS auf seiner Homepage das Ende der Sperre für 19 Uhr angekündigt.

Bereits der dritte Unfall mit Toten

In diesem Abschnitt der A2 kommt es immer wieder zu tödlichen Auffahrunfällen. Genau vor ein Jahr, am 17. Mai 2016, waren zwei Frauen aus Israel bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Quinto TI ums Leben gekommen.

Damals fuhr ein 55-jähriger Autolenker auf den letzten Wagen in einer Kolonne auf. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde das Auto der Frauen aus Israel mit grosser Gewalt in einen davor stehenden Lastwagen geschoben.

Nur zwei Monate später, im Juli 2016, wurde eine vierköpfige Familie aus Deutschland ebenfalls bei Quinto getötet. Ihr Fahrzeug wurde zwischen zwei Lastwagen zerdrückt. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hatte nach diesen Unfällen eine mobile Warntafel aufgestellt, um Staus auf der Autobahn anzuzeigen. Mit dieser «Vorsichtsmassnahme» sollten alle Verkehrsteilnehmer vor über die genaue Staulänge auf dem Autobahnabschnitt informiert werden. (chi/sda)