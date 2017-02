Unterbruch bei Luzern führt zu Zugausfällen bis Basel

Der Bahnverkehr von Luzern Richtung Norden und Westen ist beeinträchtigt. Nach Angaben der Bahnverkehrsinformation der SBB ist die Strecke Luzern-Olten SO zwischen Rothenburg LU und Sursee LU unterbrochen. Mehrere Verbindungen zwischen Luzern und Basel SBB fallen aus. Wie der Presse-Sprecher der SBB auf Anfrage sagt, dauert der Unterbruch dauert voraussichtlich bis mindestens 18 Uhr.

Reisenden Richtung Bern-Freiburg-Lausanne-Genf respektive Biel wird empfohlen, die alte Linie Luzern-Bern via Entlebuch zu benützen. Wer nach Aarau will, muss via Rotkreuz ZG fahren, wer Olten oder Basel als Ziel hat, via Zürich.

(mch/sda)