Vier Knaben verletzen sich bei Explosion schwer

Nach ersten Erkenntnissen spielten Kinder in einer Scheune bei Fehraltorf, als es aus derzeit noch unbekannten Gründen zu einer Explosion kam, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Auf das Unglück aufmerksam wurden Anwohner, als sie um 16.30 Uhr vier verletzte Buben in der Nähe der Scheune in einem Wohnquartier vorfanden. Sie alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Bei den Verletzten handelt es sich um Buben im Alter von 11 bis 12 Jahren. Zwei Knaben zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein weiterer wurde mittelschwer und einer leicht verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Helikoptern, die beiden anderen mit Ambulanzen in verschiedene Spitäler gebracht. Gemäss SRF konnten sich die vier Knaben selbst aus der Scheune retten.

Grund für das Unglück noch unklar

Hintergrund und Ursache der Explosion bilden Gegenstand der Abklärungen, die durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft geführt werden. Gemäss blick.ch fand das Unglück in einer 1905 erbauten Scheune statt. Diese gehörte früher zu einem Fabrikareal, auf dem bis 1965 Zündhölzer hergestellt worden waren.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Zürich Kräfte der Kommunalpolizei, verschiedene Ambulanzen und Rettungshelikopter, die Feuerwehr Fehraltorf und Stützpunktfeuerwehr Uster sowie das Forensische Institut Zürich.

(fal)