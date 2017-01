Wenn Vaterliebe fehlgeleitet ist

Als Alan Langdon am 17. Dezember den neuseeländischen Hafen Kawhia Harbour verlässt, soll er mit seiner sechsjährigen Tochter Que eigentlich nur zu einer Familienfeier Richtung Norden segeln. Doch dort kommt der 49-jährige Vater nie an.

Als die Familie Vater und Tochter nach Weihnachten vermisst melden, starten die neuseeländischen Behörden eine grossangelegte Suche im Meer vor Neuseeland. Luftwaffe und Küstenwache sind unterwegs, selbst Interpol wird eingeschaltet.

Wollte der Vater mit Tochter untertauchen?

Der Grund dafür ist, dass von Anfang ein Verdacht im Hinterkopf der Mutter Ariane Wyler steckt: Will Langdon die Gelegenheit nutzen, um mit seiner Tochter in seine ursprüngliche Heimat Australien zu fliehen? Die Schweizerin befindet sich seit Monaten in einem Vormundschaftskonflikt mit Alan Langdon, ihrem Ex-Mann und dem Vater von Que.

Schon zuvor hatte sie einen australischen Experten für die Rückführung von Kindern angeheuert, um ihre Tochter und Langdon aufzuspüren. Damals fand der sie in einer ländlichen Region in Neuseeland. Als die beiden im Dezember erneut verschwinden, wendet sich die verzweifelte Mutter wieder an Chapman.

Doch obwohl Ariane Wyler von Anfang an vermutet, dass Langdon neuseeländische Gewässer verlassen hat und in Richtung Australien unterwegs ist und grosses Vertrauen in Langdons seemännisches Können hat, bleibt die quälende Ungewissheit: Könnte tatsächlich etwas passiert sein? Die Überfahrt auf der als stürmisch bekannten Tasmansee zwischen Neuseeland und Australien gilt als sehr gefährlich und Langdon und Que sind auf einem gerade mal sechseinhalb Meter grossen Katamaran unterwegs.

Erschöpft, müde, aber unverletzt

Am Donnerstag jedoch kommt die Nachricht, mit der schon kaum jemand mehr gerechnet hat: Alan Langdon läuft zusammen mit Que völlig unerwartet in den australischen Hafen Ulladulla, 225 Kilometer südlich von Sydney, ein. Beide sind nach fast vier Wochen auf See erschöpft und müde, aber ansonsten unverletzt.

Auch der kleine Katamaran, auf dem die beiden die 2600 Kilometer weite Überfahrt von Neuseeland nach Australien gewagt haben, hat die Reise verhältnismässig gut überstanden, obwohl vier Tage nach Start der Reise eines der Steuerruder brach.

«Ich kann Ihnen sagen, dass ich eine Menge übers Segeln gelernt habe», sagte Langdon nach seiner Ankunft der lokalen Zeitung «Milton Ulladulla Times». Sie seien zu jeder Zeit sicher gewesen, hätten jedoch keine Möglichkeit gehabt, dies jemandem mitzuteilen. Andere Medien zitierten den Vater mit den Worten, «der Wind habe sie hierher geblasen». Er habe zunächst gar nicht gewusst, wo genau er in Australien gelandet sei.

Albtraum endet mit nächtlichem Anruf

Die Mutter von Que wurde um ein Uhr morgens in der Schweiz mit der guten Nachricht geweckt. «Sie dachte, sie träumte», sagte der Experte Col Chapman der Mediengruppe Fairfax Media. «Sie war aus dem Häuschen vor Freude.»

Mit dem nächtlichen Anruf aus Australien endet der Albtraum für die Schweizerin mit einem Teil-Happy End: Que und auch Alan sind am Leben. Doch wie es nun weiter gehen wird für die Mutter und ihre Tochter, die sich laut den Medien fast zwei Jahre nicht mehr gesehen haben, ist unklar.

Werden die Behörden, die derzeit noch Hintergründe untersuchen, nach der gefährlichen Segeltour Massnahmen gegen den Vater ergreifen? Und kann Chapman Mutter und Tochter wieder vereinen? Diese Fragen bleiben nach wie vor offen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)