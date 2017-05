Zahl der Verletzten in Thailand steigt auf über 50

Bei einem Autobombenanschlag in Südthailand sind am Dienstag mehr als 50 Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Militärsprechers zündeten die Angreifer in einem belebten Einkaufszentrum in Pattani zunächst Feuerwerkskörper und jagten dann einen vor dem Eingang der Mall geparkten Kleinlastwagen in die Luft.

In dem Einkaufszentrum sei Panik ausgebrochen. Das Krankenhaus der Stadt teilte mit, seine Notaufnahme habe 52 Verletzte behandelt.

2 bombs went off in and outside Big C in Pattani; OED officials are at the scene.



Photo @K5_Rescue pic.twitter.com/xfzSKaobAQ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) May 9, 2017

Beim ersten Autobombenanschlag im Süden des Landes seit dem vergangenen August wurde die Vorderseite des Supermarktes, bei dem sich viele Menschen aufhielten, weitgehend zerstört. Fernsehbilder zeigen weit verstreute Trümmer und schwarzen Rauch über dem Anschlagsort.

Laut Pattanis stellvertretendem Polizeichef, Rewat Srichantub, werden muslimische Aufständische verdächtigt, den Anschlag begangen zu haben. Der Bombenleger soll demnach vor der Explosion entkommen sein.

Im muslimisch dominierten Süden – der Rest Thailands ist buddhistisch geprägt – führen Separatisten seit Jahren einen blutigen Kampf. Seit 2004 sind im Konflikt nach einer Zählung der Gruppierung Deep South Watch bereits über 6500 Menschen ums Leben gekommen.

(chi)