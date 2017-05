Zug fährt in Gerölllawine – sieben Verletzte

Erst Hitze, dann Donnerwetter: Heftige Unwetter haben in Deutschland für Grosseinsätze der Rettungskräfte gesorgt. Am Hamburger Flughafen sassen am Freitagabend etwa 400 Reisende fest. Ihre Flieger konnten bei dem schlechten Wetter nicht abheben.

«Die Leute werden gut versorgt. Das Rote Kreuz ist die ganze Zeit im Einsatz», sagte ein Sprecher der Polizei. Helfer bauten Feldbetten auf, in denen die erschöpften Menschen die Nacht verbrachten.

Zug fährt in Gerölllawine

Beim Entgleisen eines Regionalzuges sind in Thüringen sieben Menschen leicht verletzt worden. Der Zug sei am Freitagabend auf der Strecke Gera – Jena-Göschwitz in eine Schlamm- und Gerölllawine gefahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Teile des Zuges seien dabei aus den Gleisen gesprungen. Der Zugverkehr in dem betroffenen Streckenabschnitt sei voraussichtlich bis Sonntagfrüh ausgesetzt.

Ursache des Unfalls war laut Bahn ein Erdrutsch, der die Strecke zwischen Papiermühle und Stadtroda mit Schlamm und Geröllmassen überzogen habe. Der Zugverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen Hermsdorf und Stadtroda bleibe für die Bergungs- und Instandsetzungsarbeiten voraussichtlich bis zum Betriebsbeginn am Sonntag unterbrochen.

40 Liter pro Quadratmeter und Hagel

Auch in anderen Teilen Thüringens sowie regional in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern oder auch dem Osten Niedersachsens gab es viel Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Abend berichtete. Mitunter seien bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, auch Hagel. In der Nacht zum Samstag hob der DWD die Unwetterwarnungen auf.

Insgesamt war das Wetter in Deutschland am Freitag zweigeteilt: Im Westen wurden nur etwa 15 bis 20 Grad erreicht, in der Osthälfte herrschten bei strahlendem Sonnenschein bis zu 30 Grad. (chk/AFP/sda)