14-Jährige von Auto angefahren

Ein 14-Jähriges wurde am frühen Montagabend in Ostermundigen Opfer eines Unfalles. Wie die Kantonspolizei mitteilte, wurde das Mädchen um ca. 16.30 Uhr im Bereich Dennigkofenweg/Hagackerweg von einem Autolenker angefahren, der von Ostermundigen Richtung Gümligen unterwegs war. Die Teenagerin geriet in der Folge unter das Auto und wurde dort eingeklemmt. Sie musste daraufhin durch die Berufsfeuerwehr Bern geborgen und mit einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.

Während den Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der Dennigkofenweg zeitweilig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Ostermundigen umgeleitet. Die RBS-Linie 44 war von der Umleitung ebenfalls betroffen.

Die Busse der Linie 44 verkehren zwischen Gümligen und Amselweg sowie zwischen Hubel und Bolligen, wie der RBS weiter schreibt. Die Haltestellen Rütlibühl, Freibad und Dennigkofen sind nicht bedient. Die Haltestelle Amselweg wird nur in Richtung Gümligen angefahren. Fahrgästen ab Freibad Ostermundigen wird empfohlen, via Gümligen zu reisen. (mib/pkb)