2018 ist Schluss mit tropfendem Perronhallendach

Der Hauptbahnhof Bern gleicht mitunter einer Tropfsteinhöhle: An zahlreichen Orten tropft es vom Dach und am Boden bilden sich Wasserflecken oder gar -lachen. Doch damit soll Anfang 2018 Schluss sein: Die Sanierung des Perrondachs hat begonnen.

In den kommenden Monaten ersetzen Bauteams die Dehnungsfugen im Perrondach, wie die SBB und ihre Partner auf der Internetseite «Zukunft Bahnhof Bern» schreiben. Diese Fugen sind mit Spezialkunststoff gefüllte Zwischenräume, die den einzelnen Betonbauteilen des Bahnhofs bei steigenden und fallenden Temperaturen Ausdehnungen ermöglichen. Sie sind am Ende ihrer Lebenszeit angelangt und müssen ersetzt werden.

Die Bauarbeiter sanieren und verstärken auch die Tragkonstruktionen des Perrondachs, der Perronhallenwände und des Parkhauses Grosse Schanze. Auch werden diese Konstruktionen erdbebenertüchtigt. Bis Januar 2018 dauern die Bauarbeiten. Danach werde die Perronhalle «trockener» sein, schreiben die SBB.

Bei Beton könne man nie ganz ausschliessen, dass irgendwo Wasser auftrete, sagte SBB-Sprecher Reto Schärli dazu auf Anfrage. Wasser am Beton bedeute aber nicht prinzipiell ein Problem und grundsätzlich werde die Perronhalle trocken sein.

Teil von weiteren Massnahmen

Die Bauarbeiten am Perrondach sind Teil einer ganzen Reihe von Massnahmen, welche die SBB zur Unterstützung des geplanten Ausbaus des Bahnhofs Bern realisiert. Die SBB ersetzt auch die Stellwerke an der Laupenstrasse und am Bollwerk, saniert die Stellwerkgebäude und führt mehrere Gleisarbeiten aus.

Wegen der Bauarbeiten am Perrondach sind beim Eingang des Bahnhofparkings Umleitungen für den motorisierten Individualverkehr eingerichtet worden. Teilweise sind die Fahrspuren verengt.

Die Kosten für den Ersatz der Dehnungsfugen betragen rund zwei Millionen Franken. Dafür kommen die Post, die Grosse Schanze AG und die SBB auf, letztere über eine Leistungsvereinbarung mit dem Bund. Die Kosten für die Sanierung des Bahnhofparkings machen rund zehn Millionen Franken aus. Auch diese Bauarbeiten bezahlen die drei Partner. (mb/sda)