4 Stunden und 41 Minuten im Tram

Vollgestopfte Busse, unhygienische Sitze oder unhöfliche Mitfahrer: Es gibt viele Dinge, die gegen einen längeren Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen. Während wohl viele Berner kaum freiwillig einen ­ganzen Tag im Tram verbringen würden, macht dies ein Österreicher mit Begeisterung: Andreas W. Dick ist nicht nur leidenschaftlicher Strassenbahnfahrer, sondern auch Rekordjäger.

Nach dem Liniennetz in seiner Heimatstadt Wien fuhr Dick in Berlin, Innsbruck, Lyon oder München alles in einem Stück ab. Am längsten sass er in der Schweiz: Genau zwölf Stunden und 20 Minuten benötigte er, um das Zürcher Liniennetz abzuklappern.

Gestern fuhr Andreas W. Dick nun auch in Bern umher: Um Punkt 8.30 Uhr startete er seine Fahrt an der Talstation des Marzilibähnli. Begleitet von einer Schar Meidenvertretern, ging es gemächlich weiter zum Hauptbahnhof – wo Dick prompt das erste Tram verpasste. Der 48-Jährige nahms mit Humor, «schliesslich wird das nicht das letzte Mal sein, dass ich heute auf ein Tram warte».

Kein Eintrag im Guinnessbuch

Das Ziel des Wieners: jede Station des Berner Tramnetzes – inklu­sive Marzili- und Gurtenbahn – möglichst schnell abzufahren. Nach vier Stunden und 41 Minuten kam er schliesslich, immer noch gut gelaunt, auf dem Gurten an. «Besonders imponiert hat mir, dass in Bern die Stadt und das Land so nahe beieinander­liegen», lautet sein Fazit.

GESCHAFFT! Andreas W. Dick hat das BERNMOBIL-Tramnetz inkl. Gurten-/Marzilibahn in 4h 41min. abgefahren. Wir gratulieren! pic.twitter.com/JxU7YKuLep — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 28. Dezember 2016

Somit ist der Österreicher der schnellste Tramfahrer Berns – schon nur deshalb, weil vor ihm niemand auf die Idee kam, das ­gesamte Netz an einem Tag ab­zufahren. Im «Guinnessbuch der Rekorde» steht Dick aber trotzdem nicht; zwar habe er bei seiner ersten Rekordfahrt 2008 einen Eintrag in London beantragt, ­dieser wurde aber abgelehnt; der Rekord sei zu regional.

Ein wenig ironisch, wenn man bedenkt, dass das Guinnessbuch massgeblich dazu beigetragen hat, dass Dick heute eine Rekordfahrt nach der anderen anstrebt: 2008 blätterte sein ältester Sohn Alexander im Buch und fragte seinen Vater kurzerhand: Was ist eigentlich dein Rekord, Papa? «Ich wusste, sportlich wird das nix mehr», scherzt Dick. Deshalb habe er sich für die Komplett­befahrung der Strassennetze entschieden. «Mittlerweile hat die Sache aber eine Eigendynamik angenommen», sinniert er, während die Landschaft von Worb an ihm vorbeizieht.

Ein Tag ohne Stoppuhr

Strassenbahnfahren sei eine gute Möglichkeit, neue Orte kennen zu lernen. Und damit es ihm während der stundenlangen Tramfahrt nicht langweilig wird, fährt der Motorjournalist stets in Begleitung: In jeder Stadt leistet ihm ein anderer Arbeitskollege Gesellschaft. Gestern war das der Berner Journalist Martin Schatzmann: Er sorgte nicht nur für Unterhaltung und Verpflegung, sondern zeigte Dick auch die Sehenswürdigkeiten.

Beruflich schreibt Andreas W. Dick also über LKW und Fernbusse, seine Freizeit verbringt er hingegen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Widerspruch? Nein, sind sich die beiden Motorjournalisten einig; ÖV und Privatverkehr bilden ihrer Meinung nach ein gemeinsames Netz und sollten deshalb nicht miteinander konkurrieren. Für das kommende Jahr hat Dick bereits weitere Liniennetze ins Auge gefasst: Er will etwa nach Zagreb, Strassburg im Elsass oder Solingen in Nordrhein-Westfahlen, wo eines der letzten Oberleitungsbussysteme von Deutschland verkehrt. Heute jedoch wird er noch einen weiteren Tag in Bern verbringen – dieses Mal jedoch, ohne eine Stoppuhr nebenbei laufen zu haben. «Schliesslich will ich die Stadt auch noch zu Fuss erkunden», meint er.

Dass Dick den Berner Rekord lange innehält, ist übrigens zu bezweifeln: Bereits jetzt habe einer seiner Motorjournalistenkollegen angekündigt, er wolle die Zeit unterbieten. Sobald auf der Linie 3 keine Ersatzbusse mehr verkehren, stehen seine Chancen dafür gut. (Berner Zeitung)