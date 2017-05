81-Jährige bei Kollision in Auto eingeklemmt

Um ca. 13.50 Uhr am Freitagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall auf der Umfahrungsstrasse in Ostermundigen ein. Wie es in der Mitteilung heisst, war eine Autolenkerin von Ostermundigen her auf der Bernstrasse unterwegs, als gleichzeitig ein Lieferwagenlenker auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Deisswil fuhr.

Bei der Verzweigung Bernstrasse/Umfahrungsstrasse kam es zu einer seitlich frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde das Auto in einen Zaun geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Die 81-jährige verletzte Lenkerin, musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 67- jährige Lieferwagenlenker blieb gemäss aktuellen Kenntnissen unverletzt.

Während der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Umfahrungsstrasse für rund eine Stunde wechselseitig geführt. (sih/kpb)