Alkohol oder Drogen: 22 Autolenker fahruntüchtig

Pieterlen Am Samstagmittag ist in Pieterlen ein Autolenker verunfallt, nachdem er versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann musste verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Mehr...

Meinisberg Am späten Donnerstagabend versuchte ein Automobilist, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, prallte dabei aber in Meinisberg in ein Haus. Ausser dem Lenker ist niemand verletzt worden. Mehr...