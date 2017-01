Anhaltende Schneefälle brachten Buslinien zum Erliegen

Der Freitagabend war in der Region Bern von starken Schneefällen geprägt. Der Schnee setzte auf den Strassen an – auch auf den Hauptverkehrsachsen in und um die Stadt Bern. Dies hatte insbesondere für den öffentlichen Verkehr unmittelbare Folgen: Bernmobil meldete kurz nach 19.30 Uhr, auf der Linie 12 (Länggasse - Bern Bahnhof - Zentrum Paul Klee) sei der Betrieb wegen zu viel Schnee eingestellt worden. Dasselbe galt für die Linie 21 (Bern Bahnhof - Bremgarten).

Auch auf der Linie 29 (Niederwangen Bahnhof - Wabern Lindenweg) mussten Sofortmassnahmen getroffen werden: Die Strecke zwischen Gurtenbahn und Weyerstrasse wird bis Betriebsschluss via Seftigenstrasse umgeleitet.

Inzwischen konnte Bernmobil Entwarnung geben: Kurz vor 21 Uhr meldeten die Verantwortlichen, dass die Busse auf allen Linien wieder nach Fahrplan verkehren.

Der fahrplanmässige Betrieb ist wieder sichergestellt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 13. Januar 2017

Auf allen Buslinien des RBS ist indes weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Verspätungen beim Bus: Solange der starke Schneefall anhält, wird sich die Situation wohl nicht verbessern. Sorry für die Umstände! — Regionalverkehr BeSo (@RBS_ch) 13. Januar 2017

(chh/pd)