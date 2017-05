Anonyme Drohung kam vom Chef

Carla steht am Anfang dieser abstrusen Geschichte. Sie schickte Mitte Juli 2013 der Personalverantwortlichen einer Firma aus der Baubranche eine E-Mail mit heissem Inhalt. Die Frau müsse an bestimmten Tagen im Büro aufreizende Kleidung tragen und mit ihrem Chef Sex ­haben. Andernfalls würden ihr schwere Nachteile erwachsen. Carla werde die Behörden dar­über informieren, dass die Frau falsche Angaben zu finanziellen Angelegenheiten gemacht habe.

Ebenfalls hätte das Nichtbefolgen der Anweisungen schwere berufliche und familiäre Konsequenzen. Was in den folgenden 26 Monaten bis Mitte September 2015 passierte, beschäftigte am Mittwoch das Regionalgericht Bern-Mittelland.

E-Mail aus den Strandferien

Die Anklage gegen Carla lautet auf Nötigung, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Hinter Carla steckt aber nicht eine perfide Frau, sondern der Geschäftsführer der Berner Niederlassung ­dieser Firmengruppe. Er hatte die Nachricht verfasst, von den Strandferien aus. Wie und warum er auf diese Idee gekommen war, konnte der Mittvierziger bei der gestrigen Verhandlung nicht erklären. «Es war der grösste Fehler in meinem Leben.» Was kurz nach seiner Ferienrückkehr passierte, hatte er nicht erwartet. Die Frau sei zu ihm gekommen und habe gesagt, dass sie zusammen Sex haben werden.

Unbestritten ist, was zwischen den beiden Akteuren in den folgenden gut zwei Jahren ablief. Denn die rund vier Dutzend Sextreffen auf dem Firmengelände, im Auto, in Hotels oder im Hallenbad sind gut dokumentiert. Die beiden mussten nämlich die teilweise ausgefallenen und nach einem Drehbuch ablaufenden Rollenspiele filmen. Die Videos schickten sie Carla. Der Geschäftsführer gab gegenüber der Frau aus, er werde von Carla ebenfalls erpresst, nachdem ihm eine Speicherkarte mit einer Sexszene geklaut worden sei.

Druck oder Spass?

Die Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte und ihrem ehemaligen Chef nicht ­begegnen durfte, sprach laut ­Gerichtspräsident von einem ­27-monatigen Terror. Sie habe um ihre ganze Existenz gefürchtet. Die Angst und der Druck seien enorm gewesen, weshalb sie auf die Drohung eingegangen sei. Der Chef hingegen meint, dass nicht nur der Druck zu den Treffen geführt hatte: «Der Faktor Spass war auch dabei.»

Aus Sicht des Verteidigers mutet es etwas seltsam an, dass die Frau ohne Zögern auf die E-Mail eingegangen ist und die «handgestrickte Drohung» nicht hinterfragt hat: «Das Verhalten lässt darauf schliessen, dass das Ganze der Frau gar nicht so zuwider war.» Auch habe sie eigene Ideen für die Sextreffen eingebracht. Er verlangte einen Freispruch im Hauptanklagepunkt der (sexuellen) Nötigung.

Ganz anders sah es der Vertreter der Frau, die als Privatklägerin auftritt. Sie sei gezwungen worden, mitzumachen. Der psychische Druck sei enorm gewesen. Sie habe Angst gehabt, alles zu verlieren. Er glaube dem An­geklagten nicht, dass hinter der ersten E-Mail kein Plan steckte. Er forderte eine Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

Bedingte Strafe gefordert

In der Mitte liegt der Antrag der Staatsanwältin. Die Frau sei mit ihrer offenen und freizügigen Art gegenüber ihren Arbeitskollegen zwar ein leichtes Opfer gewesen, aber: «Auch ein leichtes Opfer braucht Schutz.» Die Staatsanwältin plädierte für eine bedingte Gefängnisstrafe von 22 Monaten wegen mehrfacher Nötigung. Die Umstände reichten nicht, um den Mann wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung zu verurteilen. Der Druck sei nicht so gross gewesen, dass die Frau keine andere noch zumutbare Möglichkeit gehabt habe, als auf die ­E-Mail Drohungen einzugehen.

Das Gericht wird das Urteil am Freitagnachmittag eröffnen. (Berner Zeitung)