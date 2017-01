Antenne im Münster bald Fakt

Esther Schläpfer ist die jüngste Pfarrerin, die je am Münster gewirkt hat. Für die Serie BEsonders haben wir die 31-Jährige in der Adventszeit besucht. Mehr...

Esther Schläpfer ist die jüngste Pfarrerin, die je am Münster gewirkt hat. Am Sonntag stellen wir die 31-Jährige in der Serie BEsonders vor. Mehr...