Auch die Bauern laufen Sturm

Beide aspirieren auf das Könizer Gemeindepräsidium, und beide erheben zur neuen Ortsplanung den Mahnfinger. Am Montag tat es im Parlament der freisinnige Hans-Peter Kohler mit Blick auf die Einfamilienhausbesitzer (siehe Kasten), am Freitag folgte sein SVP-Kontrahent und Landwirt Christian Burren: Mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter und begleitet von einem Rind pilgerte er zum Gemeindehaus und übergab Gemeindeschreiber Pascal Arnold eine Petition.1249 Leute hatten innert einer Woche mit ihrer Unterschrift bezeugt, dass ihnen die Bestimmungen im bäuerlichen Bereich nicht behagen.

Wie viel Öko?

Konkret geht es um die Landschaftsschutz- und die Landschaftsschongebiete, die auf dem neuen Zonenplan «schätzungsweise 70 Prozent» des ländlichen Gebiets bedecken. Das rechnete Christian Burren im anschliessenden Mediengespräch vor, und Berufskollege Adrian Burren ­ergänzte als Direktbetroffener: Sein Betrieb werde künftig voll und ganz unter eine der beiden Kategorien fallen.

Die Vorschriften für das Landschaftsschutzgebiet seien so gefasst, dass er dieses Gebiet nur noch wie eine Ökofläche bewirtschaften könne, erläuterte Ad­rian Burren weiter. Pflügen dürfe er hier in Zukunft genauso wenig wie düngen. Das befremde ihn umso mehr, als diese Zone zum Teil auch über die für die Produktion so zentralen Fruchtfolgeflächen gelegt sei.

Ein nicht viel besseres Bild zeichnete er für die Schonflächen. In diesen Bereichen werde das Bauen zum Problem. Es sei entweder ganz verboten oder nur noch eingeschränkt möglich, was die weitere Entwicklung des Betriebs einschränke. Kollege Fritz Hänni wurde konkreter: Er frage sich, ob er zugunsten einer intensiveren Gemüseproduktion noch einen grösseren Plastiktunnel aufstellen könnte.

Flexibel bauen und so auf veränderte Bedürfnisse in der Gesellschaft reagieren zu können, sei in der so schnelllebigen Zeit ein Gebot der Stunde, sagte wiederum Christian Burren. Noch vor dreissig Jahren sei in Köniz der Ackerbau zentral gewesen, heute komme diese Rolle der Milch- und Fleischproduktion zu – was in zwanzig Jahren nötig sei, wisse heute noch niemand.

Die Bestimmungen in der Ortsplanung liefen dem völlig zuwider – und mit einem Blick auf das Freilichtmuseum im Oberland: «Sie machen Köniz zu einem zweiten Ballenberg.»

«Völlig unbegründet»

Tatsächlich? Gemeinderätin Rita Haudenschild (Grüne) reagiert mit hörbarem Unverständnis auf die Kritik. Die Ängste der Bauern seien «völlig unbegründet», erklärt sie am Telefon. Mit Nachdruck betont sie, dass die Ortsplanung eben ein Planwerk sei und deshalb den Bauern nicht vorschreibe, wie sie zu wirtschaften hätten. Im Gegenteil: Dank der Schutz- und Schonzonen könnten sie dies auch auf längere Sicht tun. Das Kulturland sei vor Einzonungen sicher.

«Sie können genau gleich weiterfahren wie bisher», bekräftigt sie nochmals. Die Vorschriften seien nur ein Fingerzeig darauf, in welche Richtung sich die Landwirtschaft nach den Vorstellungen des Gemeinderats mittelfristig entwickeln soll. Einen Seitenhieb an die Adresse der Bauern kann sie sich bei alledem nicht verkneifen: Dass sie sich nach all den bisherigen Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten erst jetzt zu Wort meldeten, sei eigentlich nicht erklärbar.

Diesen Vorwurf müsse sich die Landwirtschaft in der Tat ein Stück weit gefallen lassen, gestand Christian Burren ein. Derweil Adrian Burren auf die öffentliche Auflage verwies, die am Freitag zu Ende gegangen ist: «Uns zur Wehr setzen und Einsprache machen konnten wir erst jetzt.»

Den Termin verschieben

In seiner Grundsatzkritik lässt sich Christian Burren nicht beirren. In den Bestimmungen der Ortsplanung lese er etwas anderes als Rita Haudenschild. «Wir lassen uns nicht mit ein paar Sätzen abspeisen. Was geschrieben ist, wird früher oder später ausgelegt und durchgesetzt.»

Wie Anfang Woche schon FDP-Vertreter Kohler betont auch er, die Ortsplanung nicht zu Fall bringen zu wollen. Das Gegenteil sei der Fall. Die Petition verlange nur, die für Ende Jahr geplante Abstimmung zu verschieben und so Zeit für die unabdingbaren ­Anpassungen zu gewinnen. Sonst riskiere man ein Nein, «und das wäre schade». (Berner Zeitung)