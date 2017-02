«Aufstand der Vernunft» gefordert

Nach der gewaltsamen Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse am letzten Mittwoch hatte diesmal die Gruppe «RaumRaub» zu einer Kundgebung aufgerufen, um für «Freiräume statt Zwangsräumung» zu demonstrieren. Am Samstagabend fand bereits die dritte Protestkundgebung statt, bei der mehrere Personen verletzt wurden, darunter auch zehn Polizisten.

Ihrem Entsetzen über das brennende Bern machten Kulturschaffende und Politiker Luft: «Man stelle sich vor, die Randalierer würden ihre Energie zum Beispiel für Flüchtlingsbetreuung einsetzen», schreibt der Dichter und Performer Jürg Halter auf Twitter.

Man stelle sich vor die Randalierer von Bern würden ihre Energie z.B. für Flüchtlingsbetreuung einsetzen. Aber das wäre ja selbstlos. — Jürg Halter (@halterjuerg) 26. Februar 2017

GFL-Stadtrat ­Manuel C. Widmer fordert einen «Aufstand der Vernunft». SVP-Stadt- und Nationalrat Erich Hess nutzte den «linken Reithalle-Terror» für einen Werbespot für die Reitschule-Schliessung.

Das Kollektiv «Raumraub», auf dessen Facebook-Seite militante Demoaufrufe gepostet werden, hat die CVP-Stadtparlamentarier Milena und Michael Daphinoff zu einer kleinen Anfrage motiviert: Sie wollen vom Gemeinderat wissen, ob er die Kosten beziffern könne, welch die von «Raumraub» initiierten Aktionen aus­lösten.

Erneut Schliessung der Reitschule gefordert

Auf Twitter werden die Eskalationen im Allgemeinen mehrheitlich scharf verurteilt, manche User fordern die Schliessung der Reithalle.

Die Demonstranten in Bern demonstrierten gestern eindrücklich, wieso man ihnen nicht mehr Freiräume gewähren sollte. — Marco (????) Tedaldi (@zeitungsjunge) 26. Februar 2017

Schafft es die Demo von heute wohl, auch die letzten Sympathien für #Hausbesetzungen und deren Anliegen zu verspielen? #Bern #Effy29 — Manuel C. Widmer (@mcw_bern) 25. Februar 2017

Warum wird die #Reitschule in #Bern nicht endlich #eingestampft? Wie lange noch sollen diese #Chaoten subventioniert werden? — Benjamin Meier (@bsmeier) 25. Februar 2017

@LahorJakrlin Jede andere Stadt hätte die Reitschule schon lange ausgehoben. Mal sehen, ob Bern noch dazu gezwungen wird. — Rolf Schweizer (@RolfASchweizer) 25. Februar 2017

Ein Twitterer forderte, die gewalttätigen Personen statt der Reitschule zur Rechenschaft zu ziehen.

Polizei soll bei solchen Veranstaltungen gewalttätige Personen und nicht die Reitschule zur Rechenschaft ziehen! — Oubi Fahrni (@oubifahrni) February 26, 2017

Die Betreiber der Reitschule nehmen auf Twitter keine Stellung, sondern bedanken sich bei ihrem Personal dafür, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann.

In der Reitschule überall Normalbetrieb. Danke liebes Personal. — Reitschule Bern (@ReitschuleBern) 25. Februar 2017

(chi/jsz)