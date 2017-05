Aufstand im Einfamilienhausquartier

Der Abend war schon weit fortgeschritten, als Hans-Peter Kohler im Könizer Parlament den Mahnfinger hob. Er rate dem Gemeinderat dringend, in der Ortsplanung einen Marschhalt einzulegen, mahnte der Chef der FDP-Fraktion. Angesichts des sich abzeichnenden massiven Widerstands mache es doch keinen Sinn, die Revision auf Biegen und Brechen noch vor Ende Jahr an die Urne zu bringen.

Kohler sprach von mehreren Hundert Einsprachen, die der Vorlage drohten. Verantwortlich machte er die Pläne des Gemeinderats, heutiges Baugebiet über Aufzonungen besser nutz­bar zu machen: Er wisse zum Beispiel, dass die Liegenschaftsbesitzer rund um die Feldrainstrasse alles andere als erfreut seien.

Auf den ersten Schritt mag das erstaunen. Immerhin will der Gemeinderat so das Siedlungsgebiet nach innen verdichten und damit ohne weiteren Kulturlandverlust neuen Wohnraum ermöglichen. In einer Zeit, in der alle vom haushälterischen Umgang mit dem Boden reden, scheint dies ein Gebot der Stunde zu sein.

Dazu kommt, dass die Hausbesitzer auf ihrem Land plötzlich mehr Möglichkeiten haben. Im Einfamilienhausquartier an der Feldrainstrasse, das an aussichtsreicher Lage am Hang vom Blinzernplateau zum Dreispitzareal liegt, sind in Zukunft zwei- statt wie heute nur eingeschossige Bauten möglich. Mit dieser planerischen Massnahme gewinnt allein das Land, auf dem die Häuser stehen, markant an Wert – und genau das ist das Problem.

Die Erben zahlen...

So jedenfalls sieht es Markus ­Fischer, auf Bau- und Planungsrecht spezialisierter Anwalt in Bern. Er erinnert daran, dass Köniz 40 Prozent dieses Mehrwerts für sich beansprucht. Das an sich sei zwar nicht schlecht, erklärt er, immerhin komme der Eigentümer ohne sein Zutun zu einem planerischen Gewinn.

Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Zwar haben die Behörden immer wieder versichert, dass die Zahlung an die Gemeinde nur fällig wird, wenn eine Parzelle tatsächlich dichter überbaut wird. Und auch nur in dem Umfang, wie der Vorteil wirklich ­genutzt wird. Fischer weist nun darauf hin, dass die Abgabe auch in einem anderen Fall geschuldet ist: Bei einem Verkauf oder verkaufsähnlichen Geschäft.

Der neue Eigentümer muss sogar zahlen, wenn er das Haus unverändert weiter nutzt und von keinem Mehrwert profitiert. Vor allem aber hat dieser Mechanismus direkte Folgen für die Besitzerfamilien: Weil das Gesetz die «Auflösung einer Per­so­nen­ge­samt­heit» ebenfalls als Ver­­kauf wertet, so Fischer, fordert die ­Gemeinde den Mehrwert auch bei einer Erbteilung oder einer Scheidung ein. Sobald sich eine Er­bengemeinschaft oder ein Paar darauf einigt, dass einer das Haus allein übernimmt und den oder die anderen auszahlt.

Fischer bezweifelt offen, dass die Aufzonung an dieser Lage Sinn macht. Er redet von einem klein strukturierten Quartier, in dem Verdichtungsprojekten von vornherein Grenzen gesetzt sind. Zudem bewohnten die meisten Eigentümer ihre Häuser selber und wollten an der aktuellen ­Situation nichts ändern. Dass sie der Aufzonung deshalb kritisch, gegenüber stünden, verstehe er. Zumal sie mittelfristig damit rechnen müssten, dass der höhere Wert der Parzelle den amtlichen Wert – und die Vermögenssteuern – in die Höhe treibe.

...oder doch nicht?

Tatsächlich? «Wir haben andere Informationen», sagen Ueli Studer (SVP) und Katrin Sedlmayer (SP). Der Könizer Gemeindepräsident und die für das Dossier zuständige Gemeinderätin stützen sich auf Aussagen ihres eigenen Juristen, betonen, dass der Mehrwert bei einem Erbgang nicht abgeschöpft werde. Zugleich weisen sie aber darauf hin, dass Köniz als eine der kantonsweit ersten Gemeinden die Abgabe auf Aufzonungen konsequent einfordert. Die Rechtsprechung müsse sich daher erst noch ausbilden.

Gleichzeitig zeigen sie sich den Anliegen der Betroffenen gegenüber aufgeschlossen. Beide weisen zwar darauf hin, dass sie aus den Reihen der Liegenschaftsbesitzer auch Zustimmung erfahren – eben, weil auf bestehendem Baugrund nach einer Aufzonung mehr möglich ist als bisher. Mit Blick auf das Quartier an der Feldrainstrasse halten sie aber auch fest: Sollte der Widerstand tatsächlich so einhellig sein wie von Kohler prognostiziert, werde man über die Bücher gehen.

Die Ortsplanung liegt noch bis morgen Freitag auf. Sobald die Einsprachen gesichtet sind, wird der Gemeinderat nochmals über das weitere Vorgehen diskutieren. Und entscheiden, ob er wirklich am geplanten Abstimmungstermin von Ende November festhalten will. (Berner Zeitung)