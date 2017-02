Auto prallt in Strommasten – Lenker schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall im Berner Jura ist am Donnerstagmorgen ein 31-jähriger Autolenker schwer verletzt worden. Der Mann war in La Ferrière von der Strasse abgekommen und prallte in einen Strommasten, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der schwer verletzte Mann musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, bevor er per Helikopter ins Spital gebracht werden konnte. Der Beifahrer blieb hingegen unverletzt. Weshalb der Mann von der Strasse abkam, wird von der Kantonspolizei untersucht, wie sie mitteilte. (ngg/sda)