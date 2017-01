Auto verletzt Fussgänger, rammt Poller und fährt davon

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein Autofahrer oder eine Autofahrerin am Dienstagabend in der Berner Gerechtigkeitsgasse einen Fussgänger an. Das Auto prallte draufhin in einen Betonpoller. «Sowohl der Fussgänger als auch der Poller wurden in der Folge durch das Fahrzeug einige Meter mitgeschleift», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Fussgänger wurde beim Unfall verletzt. Nachdem er zunächst durch Passanten betreut worden war, wurde er durch eine Polizeipatrouille in ärztliche Behandlung gebracht.

Der Lenker oder die Lenkerin des Autos setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim Auto handelt es sich offenbar um einen Kleinwagen, der an der linken Frontseite Schäden aufweisen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen. (nik/pkb)