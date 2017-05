Autofahrer donnert in Hausfassade

Das ging noch einmal glimpflich aus: In der Nacht auf Sonntag um kurz vor 2.30 Uhr kam ein Autolenker aus noch zu klärenden Gründen in Gerolfingen in der Gemeinde Täuffelen von der Fahrbahn ab. Anschliessend prallte dieser auf der Frenschenbergstrasse auf der Höhe der Liegenschaft Nummer 6 in die Hausfassade.

Erstaunlicherweise verletzte sich der Fahrer dabei nicht und auch sonst niemanden, wie die Kantonspolizei am Sonntag auf Anfrage bestätigt. Die Regiofeuerwehr Täuffelen musste zur Sicherung des Gebäudes aufgeboten werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 25'000 Franken geschätzt. (mib)