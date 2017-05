«Bärn Parcours» – das urbane Fitnesscenter für alle

Der Begriff Vita-Parcours klingt für Sportbegeisterte heutzutage etwas verstaubt. Auch der Name Allez-Hopp-Träff, der in der Stadt seit zwölf Jahren bekannt ist, wirkt nicht mehr sonderlich innovativ. Dabei bieten diese alten Übungsposten eigentlich unzählige moderne Trainingsmöglichkeiten. Unter dem Namen «Bärn Parcours» erscheinen die sechs bekannten, markierten Strecken jetzt in neuem Design, mit neuen Trainingsideen. Der «Bärn Parcours» vereint Fitnesstrends wie Calisthenics, Street Workout oder Parkour.

Erarbeitet wurde das neue Konzept vom städtischen Sportamt gemeinsam mit Parkour One. Der Sport-Parkour dürfte einem breiten Publikum durch die Actionfilme «Banlieue 13» oder «Brick Mansions» bekannt sein. Dabei stehen spektakuläre Verfolgungsjagden, Saltos und waghalsige Sprünge von Hochhaus zu Hochhaus im Mittelpunkt.

Ganz so wild geht es beim «Bärn Parcours» natürlich nicht zu und her. Grundsätzlich nutzt man beim Parkour beliebige Gegenstände als Hindernisse und bewegt sich im Freien. «Parkour ist die Kunst der effizienten ­Fortbewegung», sagt Felix Stöckli, der Geschäftsführer von Parkour One. «Für uns war es eine tolle Herausforderung, dem ‹Bärn Parcours› durch unsere ­Erfahrung einen Mehrwert zu ­geben.»

Ein Beispiel: Bei den Klimmzugstangen findet man neu zusätzlich eine Anleitung zur «Planche». Dabei wird, anders als bei den Klimmzügen, nicht nur das Kinn, sondern der gesamte Oberkörper über die Stange gezogen. «Diese Übung braucht man im Parkour, um Wände zu überwinden», so Stöckli.

In drei Stufen

Die Überarbeitung des Konzepts und die neue Beschilderung – insgesamt 127 neue Tafeln – haben etwa 40 000 Franken gekostet. In der Stadt Bern gibt es sechs markierte «Bärn Parcours»-Strecken mit 12 bis 16 Posten. Die Übungen sind jeweils in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt und richten sich an Geniesserinnen und Geniesser, Sportliche und Ambitionierte.

Die Berner Sportdirektorin Franziska Teuscher (GB) ist vom neuen Konzept begeistert und gerät ins Schwärmen: «Das ist ein hervorragendes Sportangebot – und erst noch gratis.»



Mehr Informationen zu denStrecken des «Bärn Parcours» finden Sie unter www.bern.ch/sportamt. (Berner Zeitung)