Bäume an der Autobahn müssen weichen

An der Autobahn A6 müssen ab kommender Woche in der Gegend von Rubigen und Heimberg aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden. Diese könnten bei ungünstigen Wetterverhältnissen auf die Autobahn stürzen.

Dort, wo die Baumfäller am Werk sind, werden in der Regel der Pannenstreifen oder die Normalfahrbahn sowie die Fusswege entlang der Autobahn gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen am Freitag mitteilt.

Die Holzerarbeiten dauern bis Anfang Februar und finden jeweils tagsüber statt. Die A6 bleibt durchgehend befahrbar. Aus Sicherheitsgründen muss jedoch das Tempo in dem betroffenen Abschnitt reduziert werden.

In Heimberg befinden sich die betroffenen Bäume an einer steilen und schlecht zugänglichen Flanke des Bäumbergs. Zum Abtransport kommt daher ein Helikopter zum Einsatz. (mbu/sda)