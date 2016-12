Bald wird gekreuzt

Mit ein wenig Fantasie kann man erahnen, wie der Bahnhof Münchenwiler-Courgevaux einmal aussehen wird. Die Ingenieure Stéphane Chassot und Julien Horner arbeiten seit 2012 für die Umbauten der Bahnhöfe entlang der Linie Freiburg–Murten. Sie seien zufrieden mit der bisherigen Entwicklung des Projekts, sagt Chassot.

Am 9. Mai begannen die Arbeiten. «Wir hatten wetterbedingt einen schlechten Start», erinnert sich Chassot. Danach habe das Team intensiv gearbeitet und den Rückstand aufgeholt. Nun sei man im Plan und werde bereit sein für das grosse Ziel: die Einführung des Halbstundentakts zwischen Murten und Freiburg anlässlich des Fahrplanwechsels im Dezember 2017.

Die Bedingung für diesen Schritt, der im Seebezirk sehnlichst erwartet wird, ist die Einrichtung einer zweiten Spur auf den Bahnhöfen Münchenwiler und Pensier, die es den Freiburgischen Verkehrsbetrieben (TPF) erlaubt, zwei Züge an diesen Haltestellen kreuzen zu lassen. Nur so sei ein integraler Halbstundentakt möglich, so Horner. «Das ist unumgänglich.»

Möglich sei das zügige Vorankommen deshalb, weil die Arbeiten weitgehend neben der heutigen Strecke ausgeführt werden und so den Bahnbetrieb nicht beeinträchtigen. Dass aktuell das Gleis 2 mit dem neuen Perron vorangetrieben wird, habe einen einfachen Grund, so Chassot weiter: Ende August werde der Bahnverkehr – erst eingleisig – bereits über die neuen Schienen geführt. Dann wird das Gleis 1 in Fahrtrichtung Freiburg fertiggestellt.

Streckensperrung im Sommer

Die entscheidende Phase der Bauarbeiten sind die Sommer­ferien der Freiburger Schulen. «Dann geben wir Vollgas», sagt Horner. Denn während der sechs Sommerferienwochen steht der Betrieb auf der Eisenbahnlinie still. Es wird ein Ersatzbusbetrieb eingerichtet. «Wenn wir alles unter Verkehr machen müssten, würden wir das nie schaffen», sagt Chassot.

Umgekehrt sei es auch nicht möglich, die Sperrung wegen des Schüler- und Pendlerverkehrs länger aufrechtzuerhalten. «Wir arbeiten mit einem ­engen Zeitplan», fasst Horner zusammen. Sie versuchten, die Einschränkungen klein zu halten, so Horner. «Wenn der neue Bahnhof aber fertig ist, haben wir nicht nur eine neue Infrastruktur für Münchenwiler und Courgevaux, sondern für den ganzen Kanton», ist er überzeugt. Während dieser Zeit werde an mehreren Stellen des Abschnitts gearbeitet, so Horner. Er schätzt, dass dann ­insgesamt rund 100 Personen auf der Baustelle tätig sein werden.

Das Projekt des Um- und Ausbaus des Bahnhofs Münchenwiler kostet rund 15 Millionen Franken. Die TPF wollen langfristig nacheinander alle ihre Bahnhöfe entlang der Hauptachse er­neuern. (Berner Zeitung)