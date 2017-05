Belagreparaturen auf A1 bei Bern-Forsthaus

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte, sind Bauarbeiten zwischen Bern-Forsthaus und dem Brünnentunnel in Fahrtrichtung Lausanne nötig, dazu auch auf Höhe des Anschlusses Bern-Forsthaus in Fahrtrichtung Zürich. Am Wochenende wird gearbeitet, weil so der Berufsverkehr nicht gestört wird.

Erst in den Jahren 2008 bis 2012 war die sogenannte Stadttangente Bern totalsaniert worden. Dazu gehört auch der Abschnitt, wo jetzt gearbeitet wird. Auf Anfrage sagte dazu Astra-Sprecher Mark Siegenthaler, es handle sich um Garantiearbeiten, für die der Bauunternehmer aufkomme.

Es gelte, Mängel zu beheben. Allerdings seien kleine Risse im Autobahnbelag nichts Aussergewöhnliches. Eingriffe müssten laufend vorgenommen werden. Die Reparaturen sollten eigentlich schon im vergangenen Jahr erfolgen. Doch verschob das Astra die Arbeiten wegen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Estavayer-le-Lac FR vom Sommer 2016 auf das laufende Jahr. (sih/sda)