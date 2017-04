Belper Theaterträume platzen

Die beiden Militärbaracken hinter dem Restaurant Linde in Belp sind alt und verwittert. Zwischen den Veloständern vor den Gebäuden wuchert das Unkraut, die Wiese nebenan wächst wild. Bald wird es hier noch grüner sein. Denn jetzt werden die beiden Baracken abgerissen, anschliessend wird das Land begrünt. Das geht aus einer Baupublikation der Gemeinde Belp hervor.

Diese Ankündigung kommt überraschend. Denn es ist noch nicht so lange her, da hatten ein paar Belper Theaterleute grosse Pläne mit ebenjenen Holzhütten an der Rubigenstrasse. In einer der Baracken wollte die damalige Volksbühne Gürbetal, die sich heute Theater Belp nennt, ein Theaterzentrum einrichten.

«Wir möchten uns hier einen Traum verwirklichen», sagte noch vor Jahresfrist Co-Präsident Bernhard Stähli. Dem Verein schwebten ein Saal für 80 bis 120 Zuschauer, Garderoben, Schminkräume, Toiletten und sogar ein Bistro vor. Die Gemeinde als Eigentümerin der Baracken unterstützte die Idee. «Die Sache ist auf guten Wegen, wir müssen nur noch Details regeln», sagte der damalige Gemeindepräsident Rudolf Neuenschwander (SP). Doch jetzt steht fest: Aus der Barackenbühne wird definitiv nichts.

Vertrag wird nicht verlängert

Die beiden Gebäude wurden vor über 30 Jahren von der Lenk nach Bern gezügelt. Hier wurden sie vom Militär und von der Gemeinde genutzt, ein paar Jahre etwa als Standort der Tagesschule. In den letzten Jahren war eine Aikido-Schule eingemietet, zudem lagert die Gemeinde derzeit Material aus dem Neumattschulhaus ein, das gerade umgebaut wird.

Die Baracken stehen auf dem Land von Hans Gasser. Er hat nun entschieden, den Vertrag mit der Gemeinde nicht mehr zu verlängern. Deshalb muss die Gemeinde die Baracken abreissen. Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) hat Verständnis für den Entscheid. «Er macht sein Recht als Grundeigentümer geltend.»

Gegen das Theaterprojekt habe er nichts gehabt, sagt Gasser – abgesehen davon, dass das Bistro das Restaurant Linde (siehe Kasten) konkurriert habe. Für seinen Entscheid gebe es mehrere Gründe. So wollte er nicht einen neuen Baurechtsvertrag über 50 Jahre abschliessen, wie dies die Gemeinde angeregt hatte. «Dazu war ich nicht bereit.»

Unterhalt vernachlässigt

Weiter sagt Gasser: «Die Gemeinde hat den Unterhalt der Baracken in den letzten Jahren grob vernachlässigt.» Er habe sie mehrmals darauf hingewiesen, doch es sei nichts passiert. Gemeindepräsident Marti akzeptiert diese Kritik: Die Gemeinde komme ihren Verpflichtungen nach, sei aber hie und da im Rückstand. «Es war mir bekannt, dass Handlungsbedarf besteht.»

Zudem möchte Gasser dereinst eine Überbauung auf dem Areal realisieren. Das geschehe aber nicht sofort. «Ich werde zuerst das Ergebnis der Ortsplanungsrevision abwarten.» Erst dann werde man sehen, welche Möglichkeiten sich überhaupt böten. «Wir sind bestrebt, dass die Nutzungsmöglichkeiten heraufgesetzt werden», sagt Marti dazu. Die Gemeinde werde dazu Vorschläge machen.

Suche geht weiter

Und wie geht es jetzt für das Theater Belp weiter? «Wir bedauern das Aus», sagt Co-Präsident Stähli. Der Verein werde weiter nach einer neuen Spielstätte suchen. Mehr will er nicht sagen. Vom Abriss betroffen ist auch Aikido Belp. «Wir haben schon lange mit dem Auszug gerechnet», sagt Co-Leiter Samuel Hess. Die Aikido-Schule hat in der Nähe bereits eine neue Heimat gefunden und zügelt im November ans Burggässli. (Berner Zeitung)