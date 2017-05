Bereits 1000 Unterschriften für den Aareweg

538 Unterschriften. Die Petition, die den heutigen Aareweg vom Parkplatz Wehrliau zum Muribad erhalten will, hat allein am Sonntag massive Unterstützung erfahren. Den ganzen Tag standen Anwohner Georg von Erlach und seine Mitkämpfer mit Unterschriftenbögen vor Ort, sprachen Leute an und baten sie um Unterstützung.

Die meisten griffen, ohne zu zögern, zum Stift – aus welchen Gründen, erklärten fünf von ihnen (Bildstrecke oben). Das Anliegen werde nun von über 1000 Leuten getragen, zog von Erlach am Abend nach sieben Sammeltagen Bilanz. Die Aktion läuft noch eine Woche.

Die Petition richtet sich an den Gemeinderat von Muri. Dieser war sich bis vor kurzem seiner Sache sicher: Weil sich die Aare viel, viel rascher als angenommen ins frisch sanierte Ufer frisst, war er mit dem Kanton übereingekommen, den Weg an den Fuss des dahinterliegenden Hangs zu verlegen. Das Wasser könnte dann den heutigen Weg durchbrechen, in die dahinterliegende Gonzenbachgiesse fliessen – und diese, so hoffen die Naturschützer, in eine vitale Auenlandschaft verwandeln. (Berner Zeitung)