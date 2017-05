Bern drängt auf die Weltkarte des Radquers

Die Sportart hiess Radquer, und regelmässig gaben ihre Helden – stehend vor Dreck – TV-Interviews. Dann drohte die Art aus­zusterben, ehe sie in den letzten Jahren als Cyclocross wieder populär wurde. Und ehe es sie in die Städte zog, wie kürzlich in ­Zürich, wo Josefwiese, Viadukte und im Hintergrund der Prime Tower dem Urban Cyclocross als spektakuläre Kulisse dienten.

Neu wird auch Bern zur Station von EKZ Crosstour, wie deren Organisatoren am Dienstag mitteilten. Die Premiere findet am 1. Oktober im Weyerli statt. 90 Prozent der Strecke führe durch das Gelände des Freibads, schreiben die Verantwortlichen – «so eng und kurvenreich und schnell und steil, dass hochstehender Radquersport garantiert ist». Laut Gemeinderat Reto Nause (CVP) passt der Anlass zum «positiven Image von Bern als Sportstadt». Es handle sich um «einen Event mit nationaler und internationaler Ausstrahlung», so Nause. Erst am Montag hatte er darüber informiert, dass im Juni eine Etappe der Tour de Suisse in Bern endet und es am Tag darauf auf dem Münsterplatz weitergeht (wir berichteten).

Langfristige Pläne

Mit dem Cyclocross-Rennen meldet Bern gar internationale Ambitionen an. Ab 2018 wollen die ­Organisatoren der EKZ-Rennen und die Stadtbehörden Bern als Weltcupaustragungsort etablieren. An diesen Rennen nehmen gemäss Mitteilung die besten Radquerfahrerinnen und -fahrer aus 20 Ländern teil, erreicht werde ein kumuliertes Fernsehpublikum von über 57 Millionen und eine Fernsehzeit von rund 400 Stunden. Der letzte Schweizer Radquer-Weltcup fand 2010 in Aigle statt, der letzte in der Deutschweiz 2005 in Wetzikon.

Das Rennen im Weyerli biete «alles, was es für eine langfristige Erfolgsgeschichte braucht», lässt sich Christian Rocha, Präsident von EKZ Crosstour, zitieren. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern sei «sehr konstruktiv und unterstützend». Laut der Berner Gewerbepolizei brauchte das Cyclocross-Projekt die Zustimmung des Gemeinderats, da das Weyerli eigentlich nicht für derartige Events vorgesehen sei. Unterstützt würden die Veranstalter mit einem Erlass der Gebühren und mit einem «kleineren finanziellen Beitrag». (hae)