Bern knackt Februar-Rekord

Im Kanton Bern hielt am Donnerstag der Frühling Einzug. Erstmals in diesem Jahr wurde die 20-Grad-Marke erreicht. Mit einem mässigen bis starken Südwestwind und bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen derzeit auf der Alpennordseite in den Bereich der Stationsrekorde für den Monat Februar.

In Bern-Zollikofen wurde dieser am frühen Donnerstagnachmittag mit 18,1 Grad geknackt. Der frühere Rekord stammt vom 24. Februar 1990 mit 17,4 Grad, wie der Wetterdienst «Meteonews» am Donnerstag in einer Mitteilung.

Auch andere Stationen sind auf Rekordkurs: Die Messstation in Thierachern bei Thun zeichnet beispielsweise – stand 13 Uhr – gar eine Temperatur von 20,4 Grad auf. Für den Februar rekordverdächtig hohe Temperaturen wurden auch in Mühleberg (18,5 Grad) und Koppigen (18,2 Grad) gemessen.

Gemäss SRF Meteo war es an einzelnen Stationen letztmals am 21. November 2016, an vielen Flachlandstationen zuletzt im September 2016 über 20 Grad warm. Die frühlingshafte Wärme dürfte aber nur von kurzer Dauer sein.

Für Donnerstagnachmittag wird stürmischer Wind erwartet. In der Nacht auf Freitag und am Freitag dürfte eine Kaltfront für ein Absacken der Temperaturen auf noch vier bis acht Grad sorgen. (flo/sda)