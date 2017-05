Berner holen sich die neue 20er-Note

Vor einer Woche stellte die Schweizerische Nationalbank die neue 20er-Note vor. Genau eine Woche später kommt der neue Geldschein nun in Umlauf. So warteten am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr bereits die ersten Kunden vor der EEK Bank , wo die Nationalbank wegen des Umbaus des Gebäude am Bundesplatz einen Schalter hat, um eines der ersten frischgedruckten Nötli am Schalter zu ergattern.

«Super. Das ist halt die Nationalbank, alles was sie in die Finger nimmt, hat Hände und Füsse», freut sich ein Kunde vor der Bank und hält die Note in die Kamera. Diese zeigt die kreative Seite der Schweiz, auf der Note abgebildet sind eine Hand mit einem Prisma, die Piazza Grande des Filmfestivals Locarno, Schmetterlinge und ein Globus.

Wie auch die 50er-Note sind die neuen Geldscheine kleiner und somit handlicher und haben zudem einen hohe Fälschungssicherheit. Diese wurde Mitte April 2016 lanciert, als nächste wird am 18. Oktober die 10er-Note erstmals ausgegeben.

