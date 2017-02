Beschwerde gegen Migros-Verteilzentrum abgeblitzt

Die Gemeinde Moosseedorf hat letzten Dezember den Weg frei gemacht für eine Erweiterung des Migros-Verteilzentrums. Gegen die Verträge zum Ausgleich von Planungsmehrwerten erhob ein Bürger Beschwerde - allerdings zu spät, wie der Regierungsstatthalter nun zum Schluss kommt.

Der Beschwerdeführer kritisierte nicht die geplante Erweiterung an sich, sondern eine ungenügende Information der Stimmberechtigten und die aus seiner Sicht willkürlich vom Gemeinderat festgelegten Planungsmehrwerte.

Im Fall der gerügten, ungenügenden Information der Stimmberechtigten beginne die Beschwerdefrist mit der offiziellen Zustellung der Abstimmungsbotschaft zu laufen, hielt der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung fest.

Die Botschaft wurde am 10. November 2016 zugestellt. Die Beschwerde vom 3. Januar traf laut Statthalter klar zu spät ein. Abgesehen davon hätte der Beschwerdeführer die ungenügende Information an der Gemeindeversammlung rügen müssen. Auch bei der Mehrwertabschöpfung geht der Statthalter davon aus, dass die Zustellung der Unterlagen am 10. oder 11. November erfolgte. Die Beschwerdefrist sei daher Mitte Dezember abgelaufen.

Für ein aufsichtsrechtliches Eingreifen sieht der Statthalter keine Notwendigkeit. Die Mehrwertabschöpfung liege im Ermessen der Gemeinde, kommt er zum Schluss. Mitte Dezember genehmigten die Moosseedorferinnen und Moosseedorfer an der Gemeindeversammlung die planerischen Grundlagen für die Modernisierung der Logistikplattform des Grossverteilers.

In den Debatten wurde klar, dass sich die Bevölkerung klar hinter das Vorhaben stellte. Mit 268 zu 6 Stimmen wurde das Geschäft angenommen. Die Migros ist seit über 40 Jahren in der Region Moosseedorf/Schönbühl präsent. (tpu/sda)