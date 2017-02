Besetzer fordern rot-grüne Regierung heraus

«Gewalt führt zu Verhärtung»

Die Jungsozialisten (Juso) der Stadt Bern zeigen sich solidarisch mit der Besetzerszene, wie die Kommunikationsverantwortliche Muriel Graf festhält: «Das Besetzen von Häusern ist ein sinnvoller Weg, auf die Wohnungsnot und den fehlenden Freiraum in der Stadt aufmerksam zu machen und auch dagegen anzukämpfen.»



Allerdings kann man sich selbst aus jungsozialistischer Sicht fragen, ob die Gewaltexzesse von Mittwoch dem politischen Ziel, mehr günstigen Wohnraum bereitzustellen, dienlich sind. «Die rohe Gewalt», die am Mittwoch zutage getreten sei, sowohl aufseiten der Polizei wie aufseiten der Besetzer und ihrer Verbündeten, führe «klar zu Verhärtungen», befürchtet Graf.



Auf politischer Ebene eine Rolle spielen könnten diese Verhärtungen am 9. März, wenn der Stadtrat eine Motion von Seraina Patzen (JA) berät, die Zwischennutzungen in leer stehenden Gebäuden mit einem Reglement fördern will, das eine Nutzungs- und Meldepflicht für Hausbesitzer enthält und deshalb in die Eigentumsrechte eingreift. «Wir unterstützen diese Motion grundsätzlich voll und ganz», sagt Muriel Graf, Details müssten indessen parteiintern noch geklärt werden. Stadtpräsident Alec von Graffenried macht jedoch schon jetzt klar, dass die Stadt gar nicht befugt sei, die geforderte Melde- und Nutzungspflicht zu erlassen. jsz