Bolligen ist vorsichtig geworden

Bolligen will wachsen. Bis 2030 soll die Bevölkerung um elf Prozent zunehmen. So viel sieht auch der kantonale Richtplan für die Region vor. Um dieses Wachstum zu erreichen, muss die Gemeinde einerseits verdichten und damit Umzonungen vornehmen, andererseits Bauland neu einzonen. Im neuen Richtplan hat die Gemeinde die dafür geeigneten Gebiete definiert. Nachdem die Ergebnisse der Mitwirkung nun ausgewertet sind, schickt die Gemeinde den Richtplan zur Vorprüfung zum Kanton.

Einzonungen sorgten in der Gemeinde immer wieder für heftige Gegenwehr. Rekordverdächtige 1300 Bolliger debattierten 2008 an der Gemeindeversammlung über die Ortsplanungsrevision. Zwar genehmigten die Stimmbürger die Revision, Einzonungen in den Gebieten Hubelgut, Gässlichacher, Rörswil, Hühnerbüel und Pfrundland schmetterten sie jedoch ab.

Als die Gemeinde fünf Jahre später einen neuen Richtplan vorlegte, formierten sich die Gegner erneut. Die Pläne seien «gegen den manifestierten Volkswillen», monierten die Gegner. Auch der Kanton beanstandete den Bolliger Richtplan. Als dann auch noch das revidierte Raumplanungsgesetz in Kraft trat, entschied der Gemeinderat, den Richtplan grundlegend zu überarbeiten.

Mit Sicht auf Bauernhaus

In den Unterlagen zum neuen Richtplan wirken die negativen Erfahrungen nach: Das Abstimmungsergebnis von 2008 sei «ein deutliches Signal, die zukünftige Siedlungsentwicklung behutsam anzugehen», steht dort.

Dementsprechend hat die Gemeinde zurückbuchstabiert: Im Gebiet Hühnerbühl verzichtet sie beispielsweise auf die Verbauung des oberen Hangbereichs. Beim Gässliacher soll eine Parzelle nicht eingezont werden, damit die Sicht auf ein geschütztes Bauernhaus frei bleibt. Weil die Gegner von Einzonungen zudem mehr Verkehr befürchteten, will die Gemeinde eine allfällige Siedlung in Rörswil mit weniger Parkplätzen realisieren.

Ganz ohne Kritik verlief auch die jetzige Mitwirkung nicht. Besonders Aufzonungen in den Einfamilienhausquartieren Räckholtere und Herrenwäldlirain stiessen aus Skepsis. Grösstenteils seien die Reaktionen aber positiv ausgefallen, schreibt die Gemeinde. (js)