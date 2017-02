Brand in alter Schreinerei

Die Berufsfeuerwehr Biel und die Feuerwehr Orpund-Safnern musste in der Nacht auf Dienstag an die Hauptstrasse in Safnern ausrücken. Gemäss Berichten eines Reporters stand eine alte Schreinerei in Flammen. Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigt, dass um 5.10 Uhr eine entsprechende Brandmeldung eingegangen ist.

Gemäss aktueller Kenntnisse ist bei dem Feuer niemand verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens aufgenommen.

Bereits in der Nacht auf Sonntag hat es in der Nachbargemeinde Orpund gebrannt. Dabei wurde ein Gartenhaus zerstört. «Menschliches Verschulden», vermutet die Polizei. Ob ein Zusammenhang besteht, kommentiert sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. (mb)