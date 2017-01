Brand in der Küche – Mann wegen Rauchvergiftung im Spital

Die Berufsfeuerwehr Bern ist am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, wegen eines Brandes in einer Wohnung nach Bümpliz ausgerückt. Im Alterszentrum an der Bethlehemstrasse sei ein automatischer Alarm ausgelöst worden, teilte sie mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Wohnungsinhaber einen Kleinbrand in der Küche bereits selbst gelöscht. Dabei hatte er sich aber Rauchgasen ausgesetzt und musste der Sanitätspolizei übergeben werden. Sie führte ihn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

In der Wohnung ist nur wenig Schaden entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kantonspolizei aufgenommen. (ngg/bfb)