Bub nach Kellerbrand in Bern im Spital

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Keller im Berner Kirchenfeld zu einem Brand. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bern konnten mit einer Leitung ab Tanklöschfahrzeug das Feuer schnell löschen. Bewohner des Gebäudes am Gryphenhübeliweg begaben sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie. Allerdings waren zwei Personen im Treppenhaus Rauch ausgesetzt, so dass eine Rettungsequipe der Sanitätspolizei sie auf Rauchgasinhalation überprüfen und einen Knaben zur Kontrolle in das Kinderspital überführen musste.

Zur Entrauchung der Liegenschaft setzte die Feuerwehr mobile Lüfter ein. Insgesamt standen nebst der Berufsfeuerwehr, fünf Angehörige der Brandcorpskompanie Bern- Ost, die Sanitätspolizei sowie die Kantonspolizei im Einsatz.

Den genauen Sachschaden konnte die Feuerwehr noch nicht beziffern. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (mib/sda)