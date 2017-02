Bundesamt verwüstet – Racheakt für die Hausräumung?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte am Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) an der Fellerstrasse erheblichen Sachschaden angerichtet. Gemäss Mitteilung der Polizei versuchten sie, mit Gegenständen die Scheiben einzuschlagen. Die Schäden wurden am Freitagmorgen gemeldet.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es werde unter anderem geprüft, ob ein Zusammenhang mit den Vorfällen der letzten Tage rund um die Hausbesetzer-Szene bestehe, verlautete die Medienstelle auf Anfrage. Das Bundesamt für Bauten und Logistik ist Eigentümerin der Liegenschaft an der Effingerstrasse 29, die am Mittwoch geräumt wurde. (nik/pkb)