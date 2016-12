Bundesasylzentrum mit 270 Plätzen in Kappelen

In der Gemeinde Kappelen entsteht das zweite Bundesasylzentrum für die Asylregion Bern. Es soll ab spätestens 2019 bis zu 270 Asylsuchende beherbergen. Bund, Kanton und Gemeinde haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das teilt das Staatssekretariat für Migration am Freitag mit und offizialisiert damit Pläne, die schon seit geraumer Zeit bestanden hatten.

Das bereits bestehende Durchgangszentrum soll am selben Standort erweitert werden. Das Zentrum steht auf Kappeler Boden, gehört aber dem Kanton Bern. Dieser wird nun an den Bund verkaufen. Betroffen ist auch die Gemeinde Lyss, denn an deren Grenze stösst das Zentrum. Immerhin konnte verhindert werden, dass der Waffenplatz in der Dorfmitte zum Bundesasylzentrum umfunktioniert wird – auch diese Pläne standen zur Diskussion.

Künftig 620 Plätze im Kanton Bern

Das künftige Bundesasylzentrum Kappelen wird vorwiegend Warte- und Ausreisefunktionen erfüllen. Das heisst, es dient primär der Unterbringung von Asylsuchenden, die auf einen Asylentscheid oder die Überstellung in ein anderes Land warten.

Der Bund wird nun die nötigen Um- und Neubauten planen, die erforderlichen Bewilligungsverfahren einleiten und die Bau- und Einrichtungsarbeiten realisieren. Das BAZ Kappelen soll 2019 in Betrieb gehen. Mit dem Zentrum im Berner Zieglerspital, das ab Spätsommer 2017 bis zu 350 Asylsuchende beherbergen soll, leistet der Kanton Bern einen Anteil von 620 Plätzen zum bundesweiten Bedarf von über 5000 Plätzen.

2015: Vorübergehende Unterbringung in Zelten

Bereits im Herbst des letzten Jahres wurde die Kapazität des Durchgangzentrums Kappelen-Lyss, das für bis zu 190 Asylsuchende ausgelegt ist, notfallmässig erweitert: Während knapp vier Monaten waren rund 250 zusätzliche Unterbringungsplätze in Zelten geschaffen worden. Für diese «Zeltstadt» waren die Behörden kritisiert worden.

