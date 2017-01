Burris Instrumente sind gerettet

Der Berner Instrumentenbauer Karl Burri (1921–2003) führte ab 1945 ein Geschäft für Reparaturen und den Verkauf von Holz- und Blechblasinstrumenten. 1964 begann er, historische Instrumente systematisch zu sammeln. Er kaufte bei Instrumentenherstellern aus dem In- und Ausland ein, fand bei Antiquitätenhändlern und an Brocanten Raritäten. Und er baute auch selber Instrumente, wie etwa die kleinste Trompete der Welt, die nicht grösser als eine Hand ist.

Stiftung rettet Sammlung

Als Karl Burri 2003 starb, führten seine Kinder die Sammlung an der Morillonstrasse weiter. Weil sich vor ein paar Jahren die Familie von den Räumlichkeiten trennen musste, stand es schlecht um die Sammlung. Sammler aus England und den USA interessierten sich dafür. Doch der Berner Musikwissenschaftler Adrian von Steiger setzte sich für den Erhalt in Bern ein. 2014 wurde schliesslich die Stiftung Instrumentensammlung Burri gegründet.

Sie konnte nicht nur die Sammlung von der Familie Burri erwerben, sondern auch einen Standort für die permanente Ausstellung beziehen: ein Kellerlokal an der Kramgasse 66, dort, wo sich vormals die Schmuckboutique Windrose befand. Finanziell unterstützt wurde die «Klingende Sammlung» von vielen ­Privaten und Firmen sowie unter anderem von der Burgergemeinde, Kultur Stadt Bern und dem Lotteriefonds des Kantons Bern.

«Unendlich viele Beispiele»

«Es ist ein bedeutendes Kulturgut, eine weltweit einzigartige Sammlung, mit einem Wert von rund 900 000 Franken», sagte gestern Stiftungspräsident Guy Jaquet (ehemaliger Direktor der Klinik Beau-Site). Die Sammlung soll durch Schenkungen und Leihgaben laufend ergänzt werden.

Derzeit werden an der Rathausgasse über 1000 Blech- und Holzblasinstrumente sowie Trommeln und Pauken aus 300 Jahren präsentiert. In einem separaten Raum lagern zudem 150 historische Armee-Instrumente. Diese können aber nur an Führungen besichtigt werden.

Besucherinnen und Besuchern wird mittels Texten viel Wissenswertes zu den historischen Instrumenten vermittelt. Und in Videos auf iPads können sie die ausgestellten Instrumente auch hören.

«Es gibt unendlich viele Beispiele von Instrumenten mit einer besonderen Geschichte», sagte Geschäftsleiter Adrian von Steiger. Er präsentierte gestern etwa ein rares Klappenflügelhorn aus dem 19. Jahrhundert. Oder ein Fagott von Jean Nicholas Savary aus Paris von 1825. Ein Savary-Fagott war damals vergleichbar mit einer Geige von Stradivari.

Eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass Besucher auch 20 ausgewählte Blasinstrumente selber spielen können – oder es zumindest versuchen. Nebst der Ausstellung und der Erhaltung der raren Schätze ist die Erforschung der Blasinstrumente und ihrer Musik ein Ziel der «Klingenden Sammlung».

Die Instrumente stehen Forscherinnen und Forschern der Musik, der Instrumentenkunde und -baus zur Verfügung. Die «Klingende Sammlung» arbeitet eng mit der Hochschule der Künste Bern (HKB) zusammen. Eine Reihe von Projekten des Forschungsschwerpunkts Interpretation der HKB basierten auf Instrumenten der Sammlung.

Kramgasse 66: Tag der offenen Tür am Samstag, 11 bis 17 Uhr. Sonst Mittwoch bis Samstag, 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 10 Franken, Kinder 5 Fr., Familien 20 Fr. (Berner Zeitung)