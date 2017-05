Carte blanche für den Neubau

Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP) sprach von einem «sehr wichtigen Geschäft», das der Gemeinderat am 6. Juni der Gemeindeversammlung Bolligen vorsetzt. Es geht um den neuen Standort der Gemeindeverwaltung. Diese soll in einen Neubau beim Bahnhof verlegt werden.

Der genaue Standort steht noch nicht fest, der Gemeinderat bevorzugt aber das gemeindeeigene Grundstück mit dem UBS-Gebäude. Sollte das nicht klappen, kommen der Parkplatz Kleine Fellmatt und das Gelände des Oberstufenzentrums Eisengasse als nächste Prioritäten infrage.

Obwohl vieles noch offen ist, wählt der Gemeinderat einen ­offensiven und gleichzeitig ungewöhnlichen Weg. Er will, dass die Gemeindeversammlung der Verlegung der Verwaltung ins Bahnhofgebiet zustimmt, gleich auch noch den Rahmenkredit über 6,4 Millionen Franken bewilligt und dem ­Gemeinderat weitreichende Kompetenzen für die Projektphasen erteilt.

Unter Zeitdruck

In Bolligen machten sich die Behörden schon lange Gedanken, wie es mit der Verwaltung weitergehen soll. Sie befindet sich auf dem Flugbrunnenareal. Schon mehrere Jahre wurde nichts mehr investiert, die Liegenschaften sind sanierungsbedürftig. Jetzt verlangt aber die Frutiger AG, die das Baurecht auf dem Flugbrunnenareal besitzt, Klarheit, wie es mit den Verwaltungsgebäuden weitergeht.

Die Firma will demnächst mit dem Wettbewerb für die Überbauung Flugbrunnenareal beginnen. Gemäss Baurechtsvertrag muss Bolligen an der Juniversammlung über die Zukunft der Gemeindeverwaltung entscheiden. «Gut haben wir diesen Zwang», sagte Zuber gestern vor den Medien. So werde endlich ein Entscheid gefällt.

Mehr Baurechtszins

Der Gemeinderat setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche die verschiedenen Optionen nach vorgegebenen Kriterien bewertet hat. Demnach soll die Gemeindeverwaltung ins Bahnhofgebiet verlegt werden. Dieses würde ­dadurch aufgewertet, ist der Gemeinderat überzeugt. Gleichzeitig würden die bisherigen Par­zellen für die Überbauung frei, die Gemeinde könnte jährlich 136'000 Franken mehr Baurechtszins einnehmen.

Beim vom Gemeinderat bevorzugten Standort UBS-Gebäude müsste zuerst zusammen mit RBS und Landi die Zone mit Planungspflicht angepasst werden. Das könnte die Sache komplizieren und den «sehr ehrgeizigen Zeitplan» durcheinanderbringen. Zuber nennt es einen mutigen Antrag, sieht in erster Linie aber die Chancen des Projekts und nicht die Probleme.

